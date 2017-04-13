حظك اليوم برج السرطان الجمعة 14/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا يعقّد هذا اليوم الاتصالات وتتخلص من العراقيل وتجابه أشخاصاً متزمّتين، أو تصبح أنت صعب المراس بعض الشيء



عاطفياً: العلاقة المزيّفة تعيش لحظات محرجة وربّما حاسمة خلال الأيام المقبلة، فانتبه لهذا الأمر وابحث عن علاقة صادقة



صحياً: احتمال انخفاض الحيوية وزيادة التشنج العصبي، عليك ممارسة التأمل والاسترخاء واليوغا

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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