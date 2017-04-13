كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة التموين في وقت سابق عن الكيفية التي تعرف بها هل بطاقة التموين تحتاج لتحديث أو لا، وأشارت الوزارة أنه أثناء قيامك بشراء منتجات التموين الخاصة بك من البدال، ستجد أن ماكينة الصرف ستخبر التاجر بأن البطاقة تحتاج لتحديث، سيجد التاجر كلمة ” مطلوب التحديث ” في أخر إيصال الصرف الخاص بالبطاقة، وهذا يعني أن هناك بيانات مفقودة في بطاقة التموين، ويجب تسجيلها قبل 1 يوليو القادم حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

كيف تستطيع تحديث بطاقة التموين

أصدرت وزارة التموين بيان عن تحديث بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، كشفت عن أن هناك 19 مليون بطاقة تموين غير مكتملة البيانات، وقد تم تدشين موقع tamwin، لتسهيل عملية تحديث بطاقات التموين من خلال المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مديرية التموين.

تستطيع من خلال موقع TAMWIN تحديث بيانات البطاقة من المنزل، كل ما عليك هو اتباع التعليمات الخاصة التي ستجدها موجودة أمامك قبل البدء في عملية التحديث، وهذا جزء من التعليمات الموجودة على الموقع الرسمي تموين، وفي حال وقوع أي مشكلة أثناء تحديث البيانات، يمكنك الذهاب إلى مديرية التموين التابع لها، والاستفسار عن سبب المشكلة، وتحديث البيانات هناك.

بطاقات تموين سيتم إيقافها يوم 1 يوليو القادم

كشفت الوزارة أيضا أن كل البطاقة الغير مكتملة البيانات سيتم إيقافها يوم 1 يوليو القادم، أي أن هناك فرصة أمام كل أصحاب هذه البطاقات لتحديث بيانات البطاقة قبل نهاية يونيو 2017 القادم تجبنا لايقاف البطاقة، وبالتالي لم تستطيع الحصول على المستحقات التموينية.

وقد أشارت وزارة التموين أن الغرض من تحديث بطاقات التموين هو إيصال الدعم لمستحقيه، وبالتالي يتم تحقيق إرساء العدالة الإجتماعية، يذكر أن وزارة التموين قد غيرت نظام بطاقات التموين بداية من الشهر الماضي حيث قد أصبحت السلع المدعمة هي زيت، ورز، وسكر فقط.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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