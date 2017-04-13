الأهلي يوضح حقيقة توقيع عقوبة على «متعب»

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تقرر فرض غرامة مالية بحسب اللائحة، على عماد متعب، بسبب غيابه عن مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات لـ«التحرير»، أن الموضوع بسيط ولا يتعدى كونه غياب لاعب عن مران لظروف لم يقتنع بها الجهاز الفني.

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وأضاف مدير الكرة "الموضوع لم يصل إلى حد الأزمة بين اللاعب والجهاز الفني أو محاولات تمرد كما يحاول البعض أن يصفها بدليل مشاركة اللاعب فعلا في مران الفريق اليوم بشكل عادي".

الجدير بالذكر أن عماد متعب تغيب عن مران المستبعدين من مباراة الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي.