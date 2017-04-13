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اتحاد الكرة: مواجهة الزمالك والمقاصة في موعدها

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اتحاد الكرة: مواجهة الزمالك والمقاصة في موعدها اتحاد الكرة: مواجهة الزمالك والمقاصة في موعدها

التحرير

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قال محمد طه، مدير أمن الملاعب باتحاد الكرة، إن مباراة الزمالك والمقاصة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الممتاز، ستقام في موعدها.

وأوضح أن ما تردد بشأن تأجيل اللقاء أو طلب الزمالك التأجيل غير صحيح، مؤكدا أن اللقاء سيقام يوم الأحد في السابعة مساء، على ملعب بتروسبورت.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، عن طلب الزمالك تأجيل المباراة، ودراسة اتحاد الكرة للأمر.

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وقال وليد هويدي، مدير الكرة بفريق للمقاصة، إن اتحاد الكرة لم يرسل أي خطاب مفاده تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم الأحد الموافق 16 أبريل. 

ويحتل المقاصة المركز الثاني برصيد 54 نقطة، بينما يقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

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التحرير

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