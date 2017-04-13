اتجاه لاستبعاد كريم حافظ من المنتخب الوطني

التحرير

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كشف مصدر بجهاز منتخب مصر، عن وجود اتجاه لاستبعاد كريم حافظ لاعب لانس الفرنسي، من معسكر الفراعنة في يونيو المقبل استعدادًا لمواجهة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن كريم حافظ لم يظهر بمستوى جيد خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه في حالة اتخاذ قرار باستبعاده، سيفاضل الجهاز الفني بين الثنائي أحمد فتوح لاعب الزمالك ومحمد حمدي لاعب المصري.

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ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس، فى يونيو المقبل، ضمن أولى مباريات الفراعنة، فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة فى الكاميرون 2019.