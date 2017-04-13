هل هناك ضرر من تناول الحامل الرنجة والفسيخ؟

كتبت - أسماء حمدي:

مع اقتراب يوم شم النسيم تكثر التساؤلات حول الأضرار المحتملة لتناول الفسيخ والرنجة، والتي يقبل البعض على تناولها في هذا اليوم، ولكن ماذا عن أضرار تناولهما على المرأة الحامل؟

وطرح "مصراوي" هذا التساؤل على الدكتور أحمد خيري، استشاري النساء والتوليد وما إذا كانت مضرة أم لا مع الطريقة المناسبة للطهي.

وقال "خيري" إن تناول الرنجة بكميات قليلة مسموح للسيدات الحوامل، لكن يفضل طهي الرنجة سواء بالشوي أو بسلق لفترة قصيرة مدتها 10 دقايق، لتقليل كمية الملح بها.

أما تناول الفسيخ فشدد "خيري" على أنه غير مستحب بالمرة ،لأنه يعتبر نوع من أنواع الأطعمة غير مطبوخة "النية"، التي تحتوي علي نسبة كبيرة من البكتريا، ولا يفضل للحوامل أكل أي نوع من الاطعمة النية عموما.

كما أوضح "خيري" أن أسماك الفسيخ معتمدة علي فكرة حفظه في الملح، والذى ينصح بالتقليل من تناوله بصفة عامة فى فترة الحامل وخاصة بجانب تورم الجسم قد يؤدى الى حالة التسمم لدى السيدة الحامل.