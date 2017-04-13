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عامل يقتل صديقه طعنا بسكين بالزاوية الحمراء.. والتحريات: خلافات مالية وراء الواقعة

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عامل يقتل صديقه طعنا بسكين بالزاوية الحمراء.. والتحريات: خلافات مالية وراء الواقعة عامل يقتل صديقه طعنا بسكين بالزاوية الحمراء.. والتحريات: خلافات مالية وراء الواقعة

مصراوي Masrawy

عامل يقتل صديقه طعنا بسكين بالزاوية الحمراء

كتب فتحى عمر وسامح غيث:
أنهى عامل حياة صديقه، بعد مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب قيام الثاني بسرقة مبلغ مالي من الأول.
تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء اخطارا من مستشفى سيد جلال باستقبالها " محمد ح ، 30 سنة ، عامل أحذية " ، والسابق اتهامه في القضية رقم 2695 لسنة 2015م الشرابية "سلاح ناري" (توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى).
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى علية وصديقة “ إبراهيم ص ، 38 سنة ، عامل أحذية " والسابق اتهامه في قضية رقم 2545 لسنة 2013م الشرابية "سلاح بدون ترخيص" (مصاب بجرح وخذي بالقدم اليسرى وقطع بالأذن اليسرى)، بسبب سابقة قيام المتوفى بسرقة مبلغ مالي من المتهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا منهما على الأخر بالضرب وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته.
بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الحادث.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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