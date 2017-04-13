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وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

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وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

وقف رحلات البالون الطائر بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني، اليوم الخميس، وقف تحليق رحلات البالون الطائر في سماء الأقصر كإجراء احترازي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاء ذلك بعدما أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، رفع حالة الطوارئ بين مختلف أجهزة المحافظة، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة، منذ أمس الأربعاء.

ووجه المحافظ جميع القطاعات باتخاذ اللازم في حالة تعرض المحافظة لسقوط الأمطار، كما كلف مسئولي غرفة عمليات المحافظة بإبلاغ جميع الجهات المعنية بالاستعداد الجيد ورفع حالة الطوارئ.

كما أصدر المحافظ توجيهاته للادارة العامة للمرور والأجهزة الأمنية والمعنية بالأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى وغلق جميع الطرق الصحراوية التى تربط بين الأقصر والمحافظات المجاورة مع الابقاء على الطريق الزراعى على أن يتم مراقبة السرعة بالرادار حتى لا تتعدى السرعة40 كيلو متر فى الساعة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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