كيف تتخلص من رائحة اليد الكريهة بعد تناول الفسيخ والرنجة؟

كتبت - هاجر حاتم:

تحتفل مصر هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، ولكن تترك هذه الأكلات ورائها رائحة كريهة في اليدين، يصعب التخلص منها، لهذا نستعرض لك أبسط الطرق لتنظيف اليدين من رائحة الفسيخ والرنجة وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

استخدم أحد هذه الطرق:

- أحضر ليمونة وقم بتقطيعها لشرائح على هيئة جناحات بهذا الشكل، وافرك بها يديك جيدًا، ثم اشطفها بالماء.

- أحضر مطهر ضد البكتيريا، وافرك به يديك جيدًا، حتى يجف.

- يمكنك استخدام معجنون الأسنان، وفرك يديك به، ثم شطفه بالماء.

- استخدام المطهرات الجراحية، التي تحتوي على الكحول الآمن، بإمكانها القضاء على البكتيريا وتنظيف يديك.