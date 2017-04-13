«الري» تعلن رفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار

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أعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ووحدات الطوارئ التابعة للوزارة بالمحافظات، وذلك للتعامل مع موجة الأمطار.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يتم التنسيق مع كافة الوحدات و أجهزة الحكم المحلي من خلال غرف العمليات المركزية واللامركزية وغرفة العمليات الإلكترونية التي شكلتها الوزارة، والتي تضم جميع الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري والمحافظين وعدد من الوزراء المعنيين وغرف العمليات بالمحافظات ومجلس الوزراء.

وشهدت معظم محافظات مصر أمس، موجة من الطقس غير المستقر، حيث تعرضت إلى موجة من الرياح المحملة بالأتربة منذ الصباح، ثم إلى موجة من الأمطار الرعدية في الساعات المتأخرة من الليل.

و تعرضت بعض المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه القبلي (الاسماعيلية- البحيرة- كفر الشيخ - بورسعيد – دمياط- سوهاج- أسيوط- قنا- المنيا)، إلى سقوط أمطار تراوحت شدتها مابين الخفيفة إلى المتوسطة.

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كما شهدت مساء أمس بعض المحافظات مثل القاهرة والجيزة والفيوم أمطار رعدية شديدة، وتم رفع درجة الاستعداد على مستوى جميع الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حيث لم تؤثر الأمطار على جسور الترع والمصارف ومحطات الرفع (ري - صرف زراعي) التي لم تتعد المناسيب بها الحدود الآمنة .

في الوقت الذي شهدت فيه بعض مدن محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، مثل سانت كاترين وسفاجا والغردقة، أمطارًا رعدية شديدة، حيث تم غلق بعض الطرق لفترة قصيرة كإجراء احترازي بسبب العاصفة الترابية على هذه الطرق إلا أن الأمطار توقفت، وتم فتح جميع الطرق دون حدوث أي خسائر والأجواء حالياً مستقرة على معظم الأنحاء.

هذا ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار اليوم على بعض المحافظات.

من جانبها، قامت الوزارة من خلال أجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات الاستباقية الخاصة بخفض مناسيب المياه بالترع والمصارف و التأكد من جاهزية حالة الجسور ومحطات الرفع.