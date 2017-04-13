بالصور.. سوهاج بلا كهرباء منذ 12 ساعة بسبب الطقس السيء

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

موجة من الطقس السيء تضرب قرى ونجوع محافظة سوهاج، منذ أمس، مما تسب في نشوب عدة حرائق، وانقطاع التيار الكهربائي منذ 12 ساعة، إضافة إلى خسائر فادحة لمزارعي القمح.

يقول محمد مصطفى، مزارع، إن الطقس تسبب في تلف 10 قراريط من محصول القمح، عكف على زراعتها على مدار فصل شتاء، مطالبا بصرف تعويضات له من قبل المحافظة.





ويتهم أشرف أحمد، مسؤولي شركة الكهرباء بالتقصير، وعدم التحرك لإصلاح الأعطال، لافتا بأن قرى مركزي طهطا وجهينة بلا كهرباء منذ مساء أمس.

شاهد أيضا

ويشير أحمد محمد، صاحب مخبز، إلى أن انقطاع التيار الكهربي تسبب له في خسائر كبيرة، مما دفعه لاستئجار مولد كهرباء، مشددا على أن العمل يشير بشكل طبيعي بكافة المخابز.

من جانبه، أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، رفع حالة الطوارئ القصوى، وتوفير كافة الأدوية بالمستشفيات، وتجهيز خيام الإيواء بمختلف مراكز المحافظة.