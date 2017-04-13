بالفيديو.. غيرت اسمها فانتقم منها زوجها بهذه الطريقة

كتبت - هاجر حاتم:

غضب الزوج قد يدفعه لفعل الكثير من الأمور الغير معتادة، مثل ترك المنزل، أو التلفظ ببعض الكلام السلبي، أو قد يصل الأمر إلى أشياء أخرى غريبة، مثل ما فعله أحد الأزواج عندما قامت زوجته بتغيير لقبها الذي كان يحمل اسمه، إلى "سوبر ماركت"!.

قامت إحدى الزوجات بتغيير لقبها "الاسم الثاني" إلى "سوبر ماركت" كنوع من الترويح لمتجرها، وزيادة الربح، مما أغضب الزوج كثيرًا ودفعه لينتقم منها، عن طريق طلب سيارة نقل مليئة بالأسمنت، وملئ سيارتها من الداخل بالأسمنت، وذلك بشارع "بيتيرسبيرج" بروسيا، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل.

واختار الزوج هذه الطريقة للانتقام بسبب علمه بمدى أهمية هذه السيارة لزوجته، وحبها لها. وذكر الزوج أن زوجته قد أخبرته من قبل أنها لم تعد تشعر بأي نوع من الولاء له.

وحقق الفيديو الذي رصده أحد المارة للرجل وهو يملئ السيارة بالأسمنت ملايين المشاهدات، وجاءت بعض التعليقات تقول"أن الزوج لابد أن يعاقب"، و"كيف لصاحب سيارة النقل بأن يقوم بهذا التصرف!".