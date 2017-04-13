إصابة مجند شرطة في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو

كتب ـ علاء عمران:

اصيب مجند شرطة في حادث تصادم سيارة تابعة لوزارة الصحة بدراجة نارية أعلى محور 26 يوليو، وانتقل رجال المرور الى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة بحادث مروري أعلى محور 26 يوليو بمنطقة ناهيا، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجة نارية يقودها مجند بسيارة تابعة لوزارة الصحة قيادة "عصام. أ"، وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقلة لمستشفى الشيخ زايد لتلقى العلاج.

وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بإزالة اثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.