أيهما أكثر خطورة.. الفسيخ أم الرنجة؟

شيماء مصطفى

تحتفل مصر هذه الأيام بأعياد الربيع، ويزداد الإقبال على تناول الفسيخ والرنجة خاصًة يوم "شم النسيم"، الأكلات التي من المعروف أن لها بعض التأثيرات غير الصحية، على الإنسان، ولكن هل إحدى الأكلتين أقل ضررًا من غيرها؟

أكدت خبيرة التغذية دكتورة "مها رداميس" أن الرنجة أقل ضررًا من الفسيخ، وذلك لأنها تحتوي على كمية ملح أقل، بالإضافة إلى أن تسخينها على النار أو وضعها في الفرن، يساعد على التخلص من أي بكتيريا بفعل درجة الحرارة العالية.

كما أوضحت "رداميس" بأحد البرامج التيلفزيونية أنه إذا أردنا تناول الفسيخ فيجب أن يكون بكميات قليلة جدًا، مع تناول البصل الأخضر والكثير من الليمون والخل والذي يساعد على تقليل التقلصَات وانتفاخات المعدة التي تحدث بعد تناول هذه الوجبة، لأن الليمون والخل يساعدان على قتل البكتيريا الضارة الموجودة بالفسيخ.

وأضافت "رداميس" أن الفسيخ والرنجة للأسف ضررهما أكبر من نفعهما، إلا أن أكلهما مازال عادة ترتبط بأعياد الربيع منذ القدماء المصريين.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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