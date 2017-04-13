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عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف

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عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف

سادت حالة من الطقس السئ في البلاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ، وفي الساعات التأخرة من يوم أمس، حيث تعرضت محافظات الصعيد لعاصفة ترابية ورملية شديدة، وتساقطت أمطار في أغلب محافظات الجمهورية منذ قليل.

الأمر الذي جعل محافظ المنيا عصام البديوى ، يقوم برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والوحدات المحلية والمدن والأحياء والقرى، وتفعيل غرفة الكوارث والأزمات، ومتابعة مخرات السيول تحسباً لأي طارئ في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد، كما أعلنت الصحة والإسعاف رفع حالة الطوارئ استعداداً لأي شئ.

ومن جهة أخرى تسببت العاصفة الترابية التى ضربت بنى سويف فى وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، وهم:
* تامر مختار عبدالفتاح 32 سنة عامل بفندق، سقط من أعلى سطح الفندق.
*أميرة محمد أحمد 23 سنة شرق النيل مصابة بجرح قطعى بالرأس وكدمات لسقوط حائط منزل عليها.
*وأحمد ربيع 34 سنة مصاب بجرح قطعى بالرأس واشتباه ارتجاج.
*بركات شاكر بباوى 533 سنة مصاب بسحجات وكدمات وجروح.

 

المصدر:مصرفايف

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