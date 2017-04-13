جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية

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كتب: محمد عودة - ريهام الوجيه - إسلام عبدالخالق

أسدلت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية للدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير الستار على نتائج الجولة الأولى، والتي انتهت إلى الاحتكام إلى جولة إعادة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بين الدكتور محمد حبيب، والشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف.

وجاء إجمالي عدد الأصوات 53 ألف و149 ناخب وناخبة، منهم 52 ألفًا و51 صوتًا حيحًا، وألف و98 صوتًا باطلًا، فيما أشارت النتائج إلى الاحتكام إلى جولة إعادة بين كل من الدكتور محمد عبدالهادي حبيب، والشيخ صبري عبادة؛ حيث حصل "حبيب" على 12 ألفا و748 صوتًا، فيما حصل "عبادة" على 12 ألف و453 صوتًا.



وحصل نبيل عسكر، على 11 ألفا و39 صوتًا، وعلي ماهر الصناديلي، على 3 آلاف و340 صوتًا، وعبدالله حسان، على 7 آلاف و744 صوتًا، ومحمد السيد يوسف، على ألفين و623 صوتًا، وعناني السيد، على 274 صوتًا، وأحمد عزت جاد، على 88 صوتًا، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، على ألف و112 صوتًا، وأحمد فوزي، على 630 صوتًا.





وتجمع جولة الإعادة، بين كلًا من الدكتور محمد حبيب، ونبيل عسكر، يومي الأربعاء والخميس المقبلين؛ للمنافسة على المقعد الفردي بالدائرة، بعد خلوه بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

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وأغلقت 128 لجنة انتخابية بالدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، التاسعة مساء أمس الأربعاء، أبوابها أمام الناخبين، فور انتهاء عملية التصويت في يومها الثاني والأخير للانتخابات التكميلية على المقعد الفردي بالدائرة، والذي خلا بتولي الدكتور علي المصيلحي، منصبه وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

وتنافس على المقعد 10 مُرشحين وهم: "محمد السيد يوسف حسن، عقيد شرطة سابق، ونبيل عبده إبراهيم عسكر، موظف بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وعلي ماهر الصناديلي، الرئيس السابق لمركز ومدينة الزقازيق، وعناني السيد محمد السيد، محام حر، وعبدالله محمد حسن حسان، طبيب بيطري، ومحمد عبدالهادي سليم حبيب، طبيب بشري بمستشفى أبو كبير، وأحمد عزت أحمد جاد الكريم، مهندس زراعي، وأحمد عبدالمعطي الدمرداش، إعلامي، والعميد أحمد عبدالعزيز زكي، عميد بالمعاش، الشيخ صبري عبادة، مستشار وزير الأوقاف".