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العرب اليوم: اعتقالات في الضفة الغربية والإمارات تدخل عالم الفضاء

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مصراوي Masrawy

اعداد- عبدالعظيم قنديل

أحداث متلاحقة وشريعة شهدتها المنطقة العربية، الأربعاء، مثل إسرائيل تعنقل فلسطينيين في الضفة الغربية، ومقتل جنود سودانيين في اليمن، وتعليق جلسات البرلمان اللبناني، إضافة إلى اطلاق الإمارات برنامجا فضاء يمكنها من إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ ومتحفا للمريخ.

1- إسرائيل تعتقل 15 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

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قوات الأمن الاسرائيلية فى مواجهات مع محتجين فلسطينييين فى نابليس يوم 31مارس 2017(أ ف ب)

اعتقلت السلطات الإسرائيلية 15 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية؛ بينهم عضو في المجلس التشريعي عن القدس الشرقية المحتلة بحسب مصادر متطابقة.

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2- قتلى من الجنود السودانيين في معارك باليمن

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التحالف العربى يعلن مقتل جنود سودانيين فى اليمن اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلن الجيش السوداني مقتل خمسة من عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة 22 آخرين، في معارك ضد المتمردين في اليمن حيث تشارك القوات السودانية في التحالف العربي الذي تقوده الرياض دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي.

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3- الرئيس اللبناني يعلق اجتماعات البرلمان

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الرئيس اللبنانى بعد انتخابه فى بيروت يوم31 أكتوبر 2016(أ ف ب)

أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب لمدة شهر منعا لانعقاد المجلس وتصويته على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في أقل من اربع سنوات.

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4- الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا

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معارك دامية بين الحوثيين و القوات الموالية للشرعية فى عدن- أرشيفية(أ ف ب)

ذكر مصدر عسكري في محافظة تعز اليمنية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات المتحالفة معهم أطلقوا صاروخا باليستيا على قوات التحالف بقيادة .

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5- الإمارات تطلق برنامج متكامل للفضاء

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صورة للكوكب الأحمر بواسطة قمر صناعى-أرشيفية(أ ف ب)

أطلقت الإمارات برنامجا متكاملا للفضاء، يتضمن إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ ومتحفا للمريخ، إضافة إلى مختبر تجارب انعدام الجاذبية وبرنامج لاستكشاف الفضاء وإطلاق أكبر منتدى لعلماء المريخ في العالم.

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