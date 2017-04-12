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شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية

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شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية شاهد| أول تعليق لأبو تريكة على شغب الملاعب والأعمال الإرهابية

التحرير

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في أول تعليق  لمحمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تحدث حول العالم في الفترة الحالية، قال «أمير القلوب»، إن الأحداث التي تحدث في تلك الفترة استثنائية، ويجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات خاصة لمواجهة الشغب.

وتابع «الماجيكو»، خلال تواجده اليوم الأربعاء، بالاستوديو التحليلي لقناة «beIN SPORTS»، أنه بجب منع تناول الكحوليات في أوقات المباريات لأنه من العناصر الفعالة التي تتسبب في أعمال الشغب بالملاعب، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والإجراءات الأمنية.

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وكان انفجار مدوي قد وقع أمس الثلاثاء، بالقرب من حافلة  بورسيا دورتموند الألماني، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام موناكو الفرنسي، بملعب «سيجنال إيدونا بارك» في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تم تأجيلها 24 ساعة لتقام اليوم الأربعاء.

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التحرير

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