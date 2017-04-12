مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه

الإسكندرية – محمد عامر

تمكن ضباط قسم شرطة العطارين من إقناع موظف مفصول، حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى برج سنترال محطة مصر وسط الإسكندرية، بالعدول عن محاولته والنزول من أعلى البرج.

كان قسم شرطة العطارين، قد تلقى بلاغًا من سنترال "الاتو"، التابع للمصرية للاتصالات بمنطقة محطة مصر، وسط المدينة، بصعود شخص أعلى برج شبكات الميكرويف مهددًا بإلقاء نفسه من فوقه.

انتقلت قوة من ضباط القسم إلى موقع البلاغ برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين أن الشخص هو "أحمد خ"، 44 عام، مقيم بمنطقة غربال، وكان يعمل بالسنترال وتم فصله منذ 4 سنوات لكثرة تغيبه عن العمل، ويعاني من إضطرابات نفسية.

وتحدث مأمور قسم شرطة العطارين معه، حيث تمكن من اقناعه بالنزول والعدول عن فكرة الانتحار، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.