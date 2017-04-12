الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط

سمر العشري

قال مصدر أمني بمديرية أمن أسيوط كاشفاً تفاصيل مقتل الضابط “أحمد النمر” رئيس مباحث الغنايم داخل مكتبه، وذلك عقب عودته من أحد الحملات الأمنية، قائلاً : ” إن ضابط زميله كان يقوم بالعبث بسلاح ناري “بندقية خرطوش فخرجت رصاصة بالخطأ، أصابته في القدم وقطعت شريان الدم الرئيسي” على حد قوله.

الضابط النمر

واضاف المصدر من خلال تصريحات صحفية لحد المواقع الإخبارية المصرية، أن الرصاصة خرجت عن طريق الخطأ من البندقية التي تم ضبطها مع المتهمين، وذلك أثناء عبث أحد الضباط بتلك البندقية فخرجت منها رصاصة بالخطأ لتصيب الرائد ” النمر في قدمه” وتتسبب في قطع الشريان الرئيسي للدم في القدم.

وان سجل الرائد ” النمر ” خالي من الجزاءات كما أنه يتمتع بالسمعة الطيبة، وهو من قرية مساره التابعة لمركز د يروط، وهو متزوج وله أبناء وزوجته حامل، حيث تم تشيع الجثمان في مسقط رأسه وسط عدد من القيادات الأمنية والزملاء في العمل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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