قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

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أعلنت اليوم مجموعة «كانال بلس» الفرنسية، عن حصولها على حقوق النقل المشفر لمباريات بطولة كأس العالم 2018 المقرر إقامتها في روسيا، إلى القارة الإفريقية.

وأوضحت «كانال بلس» في بيان لم تورد فيه قيمة العقد، أن البث بالفرنسية سيمتد إلى كل دول جنوب الصحراء الكبرى، باستثناء جنوب إفريقيا ونيجيريا.

وستنقل المجموعة التي تحظى بأكثر من مليوني مشترك في القارة السمراء، مباريات حصرية أيضًا في تصفيات المونديال، بدءا من شهر أغسطس المقبل.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن «كانال بلس»، ستشترك في نقل مباريات كأس العالم إلى جنوب الصحراء الكبرى، مع ستارتايمز، وسوبرسبورت، وإيكونيت ميديا.

وتستضيف روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018، وستقام مباريات البطولة (64 مباراة) في 12 ملعبًا بـ11 مدينة روسية.

وقبل ذلك، ستنظم روسيا بطولة كأس القارات 2017، التي ستقام مبارياتها في أربع مدن مختلفة (موسكو، قازان، سان بطرسبورغ، سوتشي) في الفترة من 17 يونيو حتى 2 يوليو هذا العام، بمشاركة ثمانية منتخبات.