النيابة تتحفظ على حاوية الأسلحة والذخيرة المضبوطة بميناء بورتوفيق

السويس – حسام الدين أحمد:



أصدرت النيابة العامة في السويس، قرارا بالتحفظ على حاوية محملة برسالة بلاستيك مجروش، واردة من ميناء ضبا السعودي، عثرت مباحث ميناء بورتوفيق بداخلها على بندقية قنص وذخيرة وكمية من أدوات التجميل المهربة.

وعاين فريق من النيابة العامة المضبوطات التي عثر عليها ضباط مباحث ميناء بورتوفيق، ورجال الدائرة الجمركية، والتي تضمنت بندقية قنص مزودة بتلسكوب رؤية للأهداف بعيدة المدى، وتلسكوبين منفصلين، و2003 ذخيرة خاصة ببنادق الصيد.

كانت معلومات وردت للعميد محمد القفاص، رئيس مباحث موانئ السويس، باعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير تهريب بندقية قنص داخل حاوية واردة من ميناء ضبا السعودي، وكمية أخرى من مستحضرات التجميل باهظة الثمن.

ووجه اللواء محمد فرحات، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء عبد العزيز كمال مدير المباحث بالإدارة، بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الحاوية وإحباط دخول البندقية للبلاد، واشتبه ضباط المباحث في حاوية واردة للميناء، جاء في أوراق الشحن اشتمالها على "مجروش بلاستيك".

وبتفتيش الشحنة يدويا بنسبة 100%، تم ضبط البندقية كاملة الأجزاء، ومفككه داخل إحدى بالات البلاستيك، وضبط أدوات التجميل.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن البندقية المضبوطة من أحدث الأنواع المتطورة، ومطابقة لبعض الأنواع التي تستخدم في العمليات الإرهابية، واستهداف عناصر الجيش والشرطة في سيناء.

جدير بالذكر أن مباحث ميناء السخنة ضبطت الأسبوع الماضي 9 تلسكوبات خاصة ببنادق القنص، كانت مهربة داخل حاوية واردة من الصين، والقبض على مدير الشركة المستوردة لها، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما أخرى.