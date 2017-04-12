"الإعلاميين" تُعلن أماكن توزيع استمارات طلب القيد بجداول النقابة

القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الاعلامى حمدى الكنيسي، وحضور المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، وأعضاء المجلس لمناقشة الإطار القانوني لإصدار اللائحة التنفيذية للنقابة، واللجان التي سيتم تشكيلها وتوزيع المهام داخلها.

وأكد الكنيسي أن أعضاء المجلس التأسيسي للنقابة بذلوا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث اعتمد المجلس الشكل النهائي لاستمارة طلب القيد بجداول النقابة والتي تم طبع 10 آلاف استمارة منها مع مراعاة التيسير على الزملاء الإعلاميين في الحصول على الاستمارة من خلال عدد من المنافذ للحصول على استمارة طلب القيد.

وتضمنت تلك المنافذ مكتب رئيس الإذاعة، مكتب الإعلامي حمدي متولي مدير عام التنويهات بقطاع التليفزيون، مكتب الإعلامى أسامة بهنسي نائب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.

كما تم تكليف الإعلامي محجوب سعده بالتنسيق مع رؤساء القنوات الإقليمية لتوفير منافذ لتوزيع الاستمارات بكل إقليم تيسيراً على الزملاء بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة الى المقر المؤقت للنقابة باستوديو الجيب بالجزيرة أمام برج القاهرة، على أن يتم العمل بمقرات مبنى ماسبيرو لمدة أسبوعين فقط حتى الثاني من مايو القادم ، ثم بعد ذلك سيكون توزيع الاستمارات من مقر استوديو الجيب فقط من الاحد الى الخميس اسبوعيا من 10 صباحا الى الثالثة عصراً.