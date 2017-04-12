بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يتفقدان معرض الكتاب قبل ساعات من افتتاحه

الأقصر – محمد محروس:

تفقد حلمي النمنم، وزير الثقافة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أجنحة معرض الأقصر الثاني للكتاب بساحة أبو الحجاج، قبل ساعات من افتتاحه.

وأوضح الباحث سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن "النمنم" أطمأن على اكتمال تجهيز أروقة المعرض، استعدادًا لافتتاحه مساء اليوم للجمهور.

يضم المعرض عدة أجنحة لدور نشر كبيرة وعريقة مثل: "دار الشروق ومدبولي"، ودور حديثة مثل "دار بردية".

الجدير بالذكر، أن المعرض يأتي ضمن فعاليات "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"، ويقام في الفترة من 12 إلى 22 أبريل الجاري.