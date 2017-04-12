أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. الجمال

أهم خطوات العناية بجمال اليدين

Google+ Print
أهم خطوات العناية بجمال اليدين أهم خطوات العناية بجمال اليدين

تتعرض أيدينا لمختلف العوامل الطبيعية وخصوصاً أشعة الشمس التي تتسبب بإسمرار لونهما وظهور بعض البقع البنية عليهما ، إضافة إلى شوائب أخرى .

أهم خطوات العناية بجمال اليدين

الترطيب : احرصى على ترطيب يديك دائماً بالكريم المرطب

الماء الدافئ : تجنبى غسل يديك بالماء البارد أو الساخن جداً وانما بالماء الدافئ

التقشير : استخدمى المقشر مرة واحدة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت

التدليك : دلكى يديك قبل النوم مدة 5 دقائق ليتفلفل المرطب داخل الجلد

الاعتناء بالأظافر : قلمى أظافرك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل

الغذاء : أكثرى من تناول الخضراوات والفواكه للاستفادة بمغذيات ضرورية للجلد

 

وصفة طبيعية لحماية اليدين من تلك العوامل وجعلها أكثر بياضاً

 

 

المقادير :
 
1 ملعقة كبيرة نشا .
بشر نصف حبة خيار .
1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا .
عصير نصف ليمونة .

 

الطريقة :
 
اخلطي المكونات مع بعضها وادهني بها يديك لمدة 10 دقائق .
ثم اشطفيهما بالماء البارد .
 
استمرى على تلك الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا وستلاحظين النتيجة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع