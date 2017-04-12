شيماء مصطفى

تتعرض أيدينا لمختلف العوامل الطبيعية وخصوصاً أشعة الشمس التي تتسبب بإسمرار لونهما وظهور بعض البقع البنية عليهما ، إضافة إلى شوائب أخرى .

أهم خطوات العناية بجمال اليدين

الترطيب : احرصى على ترطيب يديك دائماً بالكريم المرطب

الماء الدافئ : تجنبى غسل يديك بالماء البارد أو الساخن جداً وانما بالماء الدافئ

التقشير : استخدمى المقشر مرة واحدة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت

التدليك : دلكى يديك قبل النوم مدة 5 دقائق ليتفلفل المرطب داخل الجلد

الاعتناء بالأظافر : قلمى أظافرك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل

الغذاء : أكثرى من تناول الخضراوات والفواكه للاستفادة بمغذيات ضرورية للجلد

وصفة طبيعية لحماية اليدين من تلك العوامل وجعلها أكثر بياضاً

المقادير :

1 ملعقة كبيرة نشا .

بشر نصف حبة خيار .

1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا .

عصير نصف ليمونة .

الطريقة :

اخلطي المكونات مع بعضها وادهني بها يديك لمدة 10 دقائق .

ثم اشطفيهما بالماء البارد .

استمرى على تلك الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا وستلاحظين النتيجة

شبكةعيونالإخبارية

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