تتعرض أيدينا لمختلف العوامل الطبيعية وخصوصاً أشعة الشمس التي تتسبب بإسمرار لونهما وظهور بعض البقع البنية عليهما ، إضافة إلى شوائب أخرى .
أهم خطوات العناية بجمال اليدين
الترطيب : احرصى على ترطيب يديك دائماً بالكريم المرطب
الماء الدافئ : تجنبى غسل يديك بالماء البارد أو الساخن جداً وانما بالماء الدافئ
التقشير : استخدمى المقشر مرة واحدة أسبوعياً للتخلص من الجلد الميت
التدليك : دلكى يديك قبل النوم مدة 5 دقائق ليتفلفل المرطب داخل الجلد
الاعتناء بالأظافر : قلمى أظافرك مرة واحدة أسبوعياً على الأقل
الغذاء : أكثرى من تناول الخضراوات والفواكه للاستفادة بمغذيات ضرورية للجلد
وصفة طبيعية لحماية اليدين من تلك العوامل وجعلها أكثر بياضاً
المقادير :
1 ملعقة كبيرة نشا .
بشر نصف حبة خيار .
1 ملعقة كبيرة بيكربونات الصودا .
عصير نصف ليمونة .
الطريقة :
اخلطي المكونات مع بعضها وادهني بها يديك لمدة 10 دقائق .
ثم اشطفيهما بالماء البارد .
استمرى على تلك الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا وستلاحظين النتيجةإعلان - Ads إعلان - Ads