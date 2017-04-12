تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد

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بدأت الشرطة الألمانية في تكثيف إجراءتها التأمينية لمباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم على ملعب أليانز أرينا، وذلك بعد التفحيرات الإرهابية التي ضربت حافلة فريق بروسيا دورتموند أمس وأدت إلى تأجيل مباراة الفريق أمام موناكو إلى اليوم.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حافلتي بايرن ميونيخ وريال سيسلكان طرق جديد للوصول إلى ملعب أليانز أرينا مختلفة عن تلك التي خطط لها أن تسير من خلالها لملعب المباراة.

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كما اتخذت الشرطة الألمانية إجرات تأمينية مكثفة في محيط ملعب المباراة من أجل تأمين جماهير ريال مدريد البالغ عددها 3,600 متفرج، أما الفندق الذي يقيم فيه الريال بشهد تواجد أمني مكثف إلى جانب عدم تواجد حافلة الفريق بجوار الفندق بل في مكان أخر في المدينة مؤمن بشكل أكبر.

وارتفع عدد رجال الأمن الذين يتواجدون في ملعب أليانز أرينا من 300 فرد إلى 750، وذلك خشية وقوع أي أعمال إرهابية أخرى في موقعة اليوم في دوري الأبطال.