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طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا

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طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا طارق الخولي يقدم طلب إحاطة حول الضربة الأمريكية لسوريا

التحرير

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تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لوزير الخارجية الدكتور سامح شكري، بشأن الضربة العسكرية الأمريكية الموجهة لسوريا.

وقال الخولي، في نص طلب الإحاطة: "استنادًا إلى حكم المادة 134 من الدستور، ونص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على توجيه طلب إحاطة إلى وزير الخارجية، بـشأن الضربة العسكرية الأمريكية الموجهة لسوريا، حيث أطلق فجر الجمعة 7 أبريل 59 صاروخًا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري جنوب شرقي مدينة حمص وسط سوريا، حيث أن ذلك يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي لأنه ليس من حق أي دولة الاعتداء عسكريًا على أخرى إلا بقرار من مجلس الأمن".

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وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنه من المخزي عدم وجود موقف عربي موحد تجاه مجريات ما يحدث فى سوريا التي قد تحولت إلى مسرح لصراعات استخباراتية وعسكرية، لفرض أجندات سياسية بالقوة الجبرية لدول إقليمية ودولية، وهو ما يشكل وضعاً خطيراً حول سوريا إلى بؤرة للصراع الدولي العنيف".

وطالب من وزارة الخارجية أن تعمل على دعوة دول الصراع على المسرح السوري للتراجع عن التدخلات العسكرية، والعمل على وقف إمدادات الجماعات المسلحة، والبحث عن حل سياسي يضمن للشعب السوري حق تقرير مصيره دونما أي إملاءات إقليمية أو دولية، فى ظل أن عضواً فى مجلس الأمن.

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التحرير

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