أخبار عاجلة

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا -
وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا -
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (2)أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (2)

أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (3)أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (3)

أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (5)أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 (5)

(د ب أ) -

يعد الحذاء من المفردات المهمة لإطلالة الزفاف؛ حيث لا تكتمل بدونه أناقة فستان الزفاف في ليلة العمر، التي تحلم بها كل فتاة منذ نعومة أظفارها.

وأفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن موضة أحذية الزفاف تتسم هذا الصيف بتنوع كبير، كي تجد كل عروس ما يناسب ذوقها وأسلوبها في أهم مناسبة في حياتها.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن باقة الخيارات المتاحة أمام عروس هذا الصيف تشتمل على الحذاء ذي الكعب العالي الكلاسيكي والحذاء ذي الكعب السميك المريح وحذاء الباليرينا المسطح الرقيق والصندل ذي السيور الأنيق.

وبالنسبة للتصميم، يكتسي حذاء الزفاف باللون الأبيض لإطلالة هادئة ورقيقة أو يتلألأ باللون الذهبي الميتالك لإطلالة برّاقة تنطق بالفخامة أو يزدان بحليات الدانتيل لإطلالة رومانسية حالمة.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل