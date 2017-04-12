أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017

(د ب أ) -

يعد الحذاء من المفردات المهمة لإطلالة الزفاف؛ حيث لا تكتمل بدونه أناقة فستان الزفاف في ليلة العمر، التي تحلم بها كل فتاة منذ نعومة أظفارها.

وأفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن موضة أحذية الزفاف تتسم هذا الصيف بتنوع كبير، كي تجد كل عروس ما يناسب ذوقها وأسلوبها في أهم مناسبة في حياتها.

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن باقة الخيارات المتاحة أمام عروس هذا الصيف تشتمل على الحذاء ذي الكعب العالي الكلاسيكي والحذاء ذي الكعب السميك المريح وحذاء الباليرينا المسطح الرقيق والصندل ذي السيور الأنيق.

وبالنسبة للتصميم، يكتسي حذاء الزفاف باللون الأبيض لإطلالة هادئة ورقيقة أو يتلألأ باللون الذهبي الميتالك لإطلالة برّاقة تنطق بالفخامة أو يزدان بحليات الدانتيل لإطلالة رومانسية حالمة.