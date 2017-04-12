أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد

Google+ Print
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد

سمر العشري

توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
 

سعر الحديد اليوم الأربعاء :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9600 جنيه 9600 جنيه
حديد بشاي 9550 جنيه 9550 جنيه
حديد العتال 9530 جنية 9530 جنية
حديد عطيه 9480 جنيه 9480 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9490 جنية 9490 جنيه
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
ستيل 9020 جنية 9020 جنيه
حديد العشري 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9350 جنيه 9350 جنيه
حديد مصر ستيل 9350 جنيه 9350 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 343 جنيه
أسمنت النصر النصر 725 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 760 جنيه
الفهد الفهد 683 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 705 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 728 جنيه
أسمنت حورس حورس 720 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 708 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 708 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 720 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 700 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 703 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 710 جنيه
السويس للأسمنت السويس 718 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 720 جنية
أسمنت تكنو تكنو 690 جنية
أسمنت حلوان حلوان 720 جنية
أسمنت شورى شورى 705 جنية
مصر بني سويف مصر بني سويف 715 جنية
السويدي السويدي 730 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 705 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 708 جنية

 

المصدر:مصر365 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين