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محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

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محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

التحرير

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شهد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للتغذية بحضور أكثر من 95 باحثا وباحثة في مجال التغذية من دولة الدنمارك والكويت وعمان والمملكة العربية .

وقدم محافظ البحر الأحمر الشكر إلى رئيس المؤتمر وجميع الحضور على إقامة هذا المؤتمر على أرض الغردقة.

وقال عبد الله إن هذا المؤتمر سيعمل على تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين كل الجهات المشاركة عن طريق عرض الأبحاث التي تفيد وتقدم كل ما هو جديد في مجال التغذية من مختلف البلدان.

وصرحت الدكتورة عقيلة صالح رئيس المؤتمر بأن الهدف من المؤتمر هو تبادل نتائج البحوث الغذائية وتبادل الأفكار حول المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد محافظ البحر الأحمر ضرورة الاهتمام باستخدام التقنيات الحديثة في تحسين حالة التغذية وتعظيم الاستفادة من المصادر الغذائية.

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ويناقش المؤتمر عددا من المحاور على رأسها ما يتعلق بالتغذية السليمة للإنسان كما يبحث استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الحالة التغذوية وتعظيم الاستفادة من المصادر الغذائية، كما يستعرض برنامج المؤتمر آخر التطورات والمعارف الحديثة حول مواضيع التغذية ذات الأهمية.

في ذات السياق أكد اللواء أحمد عبد الله، على أهمية البحث العلمي في تقدم الاقتصاد المصري متمنيا أن تخرج توصيات المؤتمر والأبحاث بالعمل على توفير الغذاء للإنسان والحيوان، ومؤكدا ضرورة استغلال بيئة البحر الأحمر وملوحة البحر في زراعة نبات السيلكورنيا والذي يدخل في العديد من التغذية حيث يعتبر من النباتات التي تنمو طبيعيا في الأراضي المالحة بالقرب من البحار والبحيرات المالحة دون تدخل الإنسان كما تستخدم مخلفات بذرة السليكورنيا في تصنيع الأعلاف الجافة التي تقدم للدواجن والماشية.

وأوضح أنه يستخدم بشكل أكبر كعلف حيواني أخضر، لافتا إلى إمكانية استخراج الزيوت من بذور الساليكورنيا بنسبة 30٪ من حجم البذور وهى نسبة تفوق نسبة استخراج الزيوت من الفول الصويا التي تقدر بحوالي 17٪.

يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للتغذية الذي تنظمه الجمعية المصرية للتغذية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة تحت رعاية محافظة البحر الأحمر، يقام في الفترة من 11 إلى 14 أبريل الحالي بالغردقة بمشاركة المعهد القومي للتغذية ومركز معلومات الأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة.

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التحرير

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