«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا

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طالبت الهيئة القبطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتغيير اسم شارع على مبارك الكائن فيه كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، والتى شهدت تفجير إرهابى راح ضحيته عشرات الضحايا والجرحى، إلى اسم شارع "الشهداء".

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وتقدمت الهيئة بطلب رسمى للسفارة المصرية بنيويورك، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضروة تسمية شارع الكنيسة باسم شارع الشهداء، تخليدًا لذكراهم.

وقال عادل عجيب، رجل الأعمال، ورئيس الهيئة القبطية الأمريكية في طلبه "نظرًا لما حدث من تفجيرات إرهابية طالت كنيسة مار جرجس بشارع على مبارك التابع قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وحصدت من شهدائنا عدد تجاوز الثلاثين حتى الآن، وإكراما وإجلالا للدم الذكى الذى بُذل من شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، دون ذنب أو جريرة ارتكبوها وصلواتهم كانت فى يوم من أيام أعيادنا المقدسة تعدى الإرهابى المجرم بتفجير نفسه وحصد منهم هذا العدد الكبير".