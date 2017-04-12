أخبار عاجلة

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم -
في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية -
فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء -
سعر الدولار اليوم الخميس 13 ابريل 2017 في البنوك والسوق السوداء -
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص -
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا

Google+ Print
«القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا «القبطية الأمريكية» تطالب بتغيير اسم شارع كنيسة مارجرجس في طنطا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالبت الهيئة القبطية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتغيير اسم شارع على مبارك الكائن فيه كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا، والتى شهدت تفجير إرهابى راح ضحيته عشرات الضحايا والجرحى، إلى اسم شارع "الشهداء".

شاهد أيضا

وتقدمت الهيئة بطلب رسمى للسفارة المصرية بنيويورك، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضروة تسمية شارع الكنيسة باسم شارع الشهداء، تخليدًا لذكراهم.

وقال عادل عجيب، رجل الأعمال، ورئيس الهيئة القبطية الأمريكية في طلبه "نظرًا لما حدث من تفجيرات إرهابية طالت كنيسة مار جرجس بشارع على مبارك التابع قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، وحصدت من شهدائنا عدد تجاوز الثلاثين حتى الآن، وإكراما وإجلالا للدم الذكى الذى بُذل من شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، دون ذنب أو جريرة ارتكبوها وصلواتهم كانت فى يوم من أيام أعيادنا المقدسة تعدى الإرهابى المجرم بتفجير نفسه وحصد منهم هذا العدد الكبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

كمال يكشف سبب استضافته «أهالي الإرهابيين»: عشان يشوفوا مصير ناسهم

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

في غياب قيادات السلفيين.. «النور» يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيسة المرقسية

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

فيديو.. لحظة انهيار زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية على الهواء

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا