العرب اليوم.. هدوء بمخيم عين الحلوة وإضرابات بتونس

مصراوي Masrawy

إعداد - عبد العظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة، والتي كان أبرزها مقتل نحو 38 مدنيًا عراقيًا قتلوا جراء انفجار منازل مفخخة، فضلاً عن سيطرة الجيش العربي السوري على مساحات واسعة جنوبي مدينة تدمر، إضافة إلى الإضرابات التي شهدتها تونس.

1- قتلى فى تفجير منازل مفخخة بوسط الموصل

سيدة عراقية تعانى بعد مقتل زوجها فى الموصل اليوم الثلاثاء(أ ف ب)

أفادت مصادر أمنية عراقية بأن نحو 38 مدنيًا عراقيًا قتلوا جراء انفجار منازل مفخخة تخضع لسيطرة داعش وسط مدينة الموصل، 400 كم شمالي بغداد.

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2- الجيش السوري يسيطر على جنوب تدمر

جندي من القوات النظامية السورية في درعا اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

أفادت وكالة "سانا" بفرض وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على مساحات واسعة جنوبي مدينة تدمر في إطار عملياتها المتواصلة لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من ريف حمص الشرقي.

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3- احتجاجات على الضربة الأمريكية ضد سوريا

تظاهرات مؤيدة للرئيس السورى فى دمشق اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

اعتصم المئات من الطلاب السوريين أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق، تنديدًا بالضربة التي نفذتها واشنطن قبل أيام على قاعدة الشعيرات العسكرية في وسط البلاد، داعين المنظمة الى القيام "بدور فاعل" لإدانة الممارسات الأمريكية.

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4- وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

تصاعد الدخان جراء الاشتباكات فى مخيم عين الحلوة يوم 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان وقفًا لإطلاق النار بعد أربعة أيام من الاشتباكات العنيفة بين قوة مشتركة تقودها حركة فتح وجماعات إسلامية متشددة.

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5- بدء إضراب عام في ولاية تونسية

مطالبات بالاصلاح والتطوير في جنوب تونس اليوم الثلاثاء (أ ف ب)

دخلت ولاية تطاوين جنوب تونس في إضراب عام للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية.

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6- الرئيس السوداني يصل الكويت

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم - أرشيفية (أ ف ب)

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستمر يومين.

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