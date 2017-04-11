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٢٤ أبريل.. الحكم على ١٥٦ متهمًا في "مذبحة كرداسة"

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٢٤ أبريل.. الحكم على ١٥٦ متهمًا في "مذبحة كرداسة" ٢٤ أبريل.. الحكم على ١٥٦ متهمًا في "مذبحة كرداسة"

مصراوي Masrawy

متهمو مذبحة كرداسة

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، حجز جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة" لـ ٢٤ أبريل للحكم.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات، لاشتراكهم في أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين في تجمهر، وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام، فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

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مصراوي Masrawy

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