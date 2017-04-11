وزيرة التضامن تزور مصابي حادث كنيسة طنطا بمعهد ناصر

القاهرة - (أ ش أ):

قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة لمستشفى معهد ناصر للاطمئنان على حالة مصابي تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، اليوم الثلاثاء.

ورافق الوزيرة خلال زيارتها، الدكتور هاني راشد مدير المعهد ، حيث أكد أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة لهم ، حيث يتلقى العلاج هناك 10 حالات من مصابي كنيسة طنطا يقيم ٩ منهم في القسم الداخلي بالمستشفى فيما عدا حالة واحدة فقط في العناية المركزة .

واطمأنت والي على حالة المصابين وحصولهم على كافة أوجه الرعاية الطبية التي يحتاجون لها.

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتشكيل لجان في كل محافظة لضمان سرعة استخراج شهادات الوفاة بالتنسيق مع وزارة العدل مع الاستمرار في متابعة حالة المصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك لسرعة صرف التعويضات المقررة لهم .