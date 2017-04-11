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أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

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أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت أحمد موسى ينفي تسلم مصر مفجر كنيسة الإسكندرية من الكويت

مصراوي Masrawy

الكنيسة المرقسية

كتبت – سحر عزام :

نفى الإعلامي أحمد موسى، ما نشرته إحدى الصحف الكويتية عن تسليم الكويت الإرهابي الذي تورط في تفجير الكنيسة المرقسية إلى ، خلال السنوات الماضية.

وقال موسى خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء إن "الجريدة التي نشرت هذه المعلومات كاذبة واستندت لشائعات لا أساس لها من الصحة"، موضحًا أن تسليم المجرمين بين الدول يكون وفق أسمائهم الرباعية وليس بألقابهم.

وأشار الإعلامي أحمد موسى لعدم صدور بيان رسمي من دولة الكويت يفيد بتسليمهم مصر عنصرا إرهابيا تابعا لتنظيم داعش، لافتًا إلى أن هذه الشائعات هدفها الإيحاء بتورط الأمن في حادث تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

يذكر أن انتحاريًا فجر نفسه أمام بوابة الكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في الإسكندرية الأحد الماضي، ما أسفر عن سقوط 17 شهيدًا وإصابة 48 آخرين، بينهم 4 شرطيين، بينما أسفر تفجير مماثل داخل كنيسة مارجرجس في طنطا عن سقوط 28 شهيدًا وعشرات المصابين.

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