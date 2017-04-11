عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل

ساعات قليلة مرت على التفجيرين الآثمين بمدينتي طنطا والإسكندرية، والتي استهدفت كنيستي مارجرجس والكنيسة المرقسية، حيث راح ضخيتهما ما يقرب من مائة وخمسين شخص ما بين قتيل وجريح، حتى وقع اليوم عملية جبانة أخرى راح ضحيتها مجموعة من الأطفال.

حيث أفادت مصادر أمنية رسمية بوزارة الداخلية المصرية بوقوع انفجار لعبوة ناسفة منذ قليل بالعريش، أدت إلى استشهاد ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث قامت العناصر المسلحة بزرعها في قرية السبيل بمدخل مدينة العريش لاستهداف القوات الأمنية، ولكنها انفجرت في الأطفال.

وأضافت المصادر الأمنية أن الأطفال الشهداء الثلاثة هم:

*حسن عبد الله المنيعي، 5 سنوات.

* وشقيقته رشا، 6 سنوات.

وشقيقته إيمان 3 سنوات، وتحولت أجسادهم إلى أشلاء وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

المصدر:مصرفايف