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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يقدم العزاء في شهداء تفجيري كنيستي الاسكندرية وطنطا

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مصراوي Masrawy

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندريةمحافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (4)محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (4)

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (5)محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (5)

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (2)محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (2)

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (6)محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (6)

محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (3)محافظ الاسماعيلية في عزاء شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية (3)

الاسماعيلية - إنجي هيبة:

قدم كل من اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء محمود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء واللواء عصام سعد مدير أمن الاسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية العزاء في شهداء انفجاري كنيستي طنطا والاسكندرية.

واستقبلت كنيسة الأبنا بيشوى بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية القيادات لتقديم واجب العزاء في شهداء تفجيري الكنيستي، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا سارافيم مطران وراعي الكنيسة الأرثوذكسية بالمحافظة.

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