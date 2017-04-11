وزير الأوقاف يعلن فوز مصر بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى:

حصدت مصر المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، التي عقدت بالقاهرة على مدار 3 أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الفائز بالفرع الأول مصري من خريجي كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والفائز بالفرع الثاني من دولة المغرب، والفائز بالفرع الثالث من بنجلاديش.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الفائز بالمركز الرابع من مصر، مشددًا على أن اللجان المحكمة اتبعت أعلى درجات الشفافية.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي، الفائزين في المسابقة في احتفال مصر بليلة القدر في الـ 27 من رمضان المقبل.​