«فيفا» يكشف النقاب عن شعار كأس العالم للأندية 2017

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أعلن الموقع الرسمى للأتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، عن أنه تم اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي الكشف عن الشعار الرسمي لكأس العالم للأندية الإمارات 2017 FIFA، ويمثّل هذا الحدث خطوة هامة للمدينة المستضيفة في رحلة التحضيرات نحو تنظيم النسخة 14 من المسابقة بين 6 و16 ديسمبر.

وقد أوضح الموقع الرسمي أنه تم استلهام الشعار الرسمي من الشكل الفريد للكأس الذهبي للبطولة، وكذلك من التاريخ الثري لدولة الإمارات العربية المتحدة، وثقافتها وإرثها الغنيين، أما الكرة المميزة الموجودة أعلى الشعار، فتم رسمها باستخدام جماليات الخط العربي وتعني كلمة "الإمارات"، وترمز للقوة الموحدة التي تشبه شغف الدولة بالمستديرة الساحرة.

وبمناسبة إطلاق الشعار الرسمي، قال سعادة اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة: "يعتبر الشعار الرسمي تجسيداً حقيقياً للتراث الثقافي لدولة الإمارات، تُشكّل الرمال الجميلة متعددة الألوان للصحراء الإماراتية أساس الشعار، يمثّل هذا رمزاً لبطولة استثنائية تستضيفها الإمارات، بدءاً من التقاليد التاريخية الثرية للصيد والإبحار والبحث عن اللؤلؤ والتي يعكسها المركب الشراعي التقليدي، وكذلك الجمال الأخاذ لسعف وشجر النخيل، وهو ما يؤكد على الإستدامة".

وكُشف النقاب في هذا الحدث أيضاً عن الجدول الرسمي لمباريات البطولة التي تشهد خوض ثماني مباريات بين جنبات ملعبين اثنين، هما مدينة زايد الرياضية (أبوظبي) واستاد هزّاع بن زايد (العين)، وستجري المباراة الإفتتاحية في مدينة العين بتاريخ 6 ديسمبر بمواجهة بين بطل الدوري الإماراتي وبطل قارة أوقيانوسيا.

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وخلال احتفالية الكشف عن الشعار الرسمي، قال كولن سميث، كبير مسؤولي الاتحاد الدولي للبطولات والأحداث: "كرة القدم هي الرياضة الأولى في دولة الإمارات، وهو ما تجلّى بوضوح في شغف الناس باللعبة في نسختي البطولة سنتي 2009 و2010 اللتين استضافتهما البلاد، وتتجلى أبرز الدوافع التي عادت ببطولة كأس العالم للأندية إلى الإمارات بنسختيها المقبلتين في كرم الضيافة والشغف باللعبة ونجاح البطولة".

من جانبه، قال سعادة عارف العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة للإمارات 2017 : "باشرنا بإحدى أهم الرحلات في عالم كرة القدم، حيث تجتذب أبوظبي بعضاً من أفضل البطولات الدولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مثل هذه البطولات العالمية لا تستقطب فحسب الآلاف من المشجعين من مختلف أرجاء العالم، ولكنها تساعدنا كذلك في الحفاظ على الإرث الكروي للإمارات وإعداد الجيل المقبل من نجوم الرياضة".

كما أعلن الموقع الرسمي للفيفا أنه في إطار الإستعدادات لانطلاق البطولة وكخطوة أخرى نحو بدء التنافس، سيتم طرح تذاكر البطولة خلال الأسابيع المقبلة عبر موقع التحاد الدولي الرسمي ويمكن لمواطني الإمارات والقاطنين فيها ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التسجيل المسبق للتذاكر.