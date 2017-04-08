حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تعارض أيّ خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك على الإطلاق، فتروّ بعض الشيء



عاطفياً: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك، فترتاح نفسياً، وتريح المحيط بك



صحياً: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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