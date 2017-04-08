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حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تفرض شروطك الجديدة في العمل، وهذا يساعدك على تحسين ظروفك المادية والمعنوية على حدّ سواء، وتتقدم نحو الأمام

عاطفياً: لا تعاتب الشريك باستمرار، لأنّ ذلك يزعجه على المدى الطويل ويؤدّي الى نتائج تنعكس سلباً على العلاقة، فانتبه

صحياً: تمارس الرياضة بانتظام للحفاظ على حيويتك وجمال قوامك، لكنك معرض لأمراض ناتجة من التشنّج العصبي

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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