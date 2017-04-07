حكاية سيدة من البدرشين جمعت بين زوجين في دولتين مختلفتين..''مكالمة تليفون كشفت السر''

شيماء مصطفى

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات واقعة جمع سيدة بين زوجين خليجيين بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، عن تفاصيل الواقعة.

وأوضحت المصادر، أن رجل سعودي يبلغ من العمر 63 عامًا، يمتلك شقة بمنطقة الهرم، قرر الاستقرار في مصر ، وراح يبحث عن زوجة.

وأشارت المصادر إلى أن "خاطبة" عرضت عليه فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، إلا أنه فضل أن تكون زوجته أكبر سنًا، فعرضت عليه الخاطبة فتاة أخرى تبلغ من العمر 38 عامًا. وبالفعل وافق الخليجي على الزواج من الفتاة الثانية.

واتفق مع والدها على كافة التفاصيل ودفع مبلغ 50 ألف جنيه مهرًا، ووثق عقد الزواج بالسفارة السعودية ومصلحة الشهر العقاري، لكنه فوجئ باختفاء زوجته لمدة 24 ساعة، وعندما أجابت على الهاتف، أخبرته بأنها تنهي بعض الأمور بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة.

وبحسب تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، عادت الزوجة لمنزل الزوجية عقب مرور 48 ساعة، بالتزامن مع ورود معلومات للزوج بأنها تزوجت منذ فترة بأحد الأشخاص يحمل جنسية خليجية.

وكشفت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، أن شقيقة السعودي انتهزت فرصة دخول الزوجة الحمام، وراحت تفتش في هاتفها المحمول، فكانت المفاجأة بعثورها على رقم هاتف مسجل باسم شخص سعودي الجنسية.

وبالاتصال بالرقم، أجاب أحد الأشخاص، فسألته شقيقة السعودي "لو سمحت، الرقم ده يخص زوج فلانة الفلانية"، فكانت المفاجأة "لا.. هي متزوجة والدي أنا ابنه"، فطالبته بالتأكد من صحة حديثه ليرد "أنا اللي عاوز أتأكد انها فعلاً متزوجة من واحد غير والدي".

وأرسلت شقيقة السعودي صورة من عقد الزواج الذي لم يمض عليه سوى 3 أيام، لتتلقى مفاجأة مدوية عندما أرسل نجل هذا الشخص صور عقد زواج آخر يؤكد زواج والده بتلك الفتاة منذ شهرين.

وأشارت تحريات العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث البدرشين، إلى أن جلسة جمعت بين السعودي وزوجته بحضور شقيقته، وطالبها بمصارحته بحقيقة الأمر، وإخباره بالحقيقة كاملة.

"انت متجوزة حد تاني؟"، سؤال وجهه السعودي صاحب الـ 63 عامًا، إلى زوجته بحدة، لتحاول الأخيرة مراوغته، ليكرر عليها السؤال بطريقة أخرى "طيب انت مطلقة ولا لسه على ذمته؟"، لتجيبه هذه المرة "أنا متجوزة من شهرين، بس هو موجود في السعودية مش هنا".

وأمام مأمور قسم البدرشين العميد خالد فهمي، روى الزوج تفاصيل ما دار مع زوجته، لافتا إلى أنها طلبت منه الطلاق مقابل إعادة المبالغ التي دفعها "هديلك 10 آلاف جنيه دلوقتي، وكل شهر زيهم"، مؤكدًا اختفائها من جديد.

حرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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