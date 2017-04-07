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حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: تشعر بأن الأمور تسير بشكل جيد، وتعيد ترتيب بعض الأفكار وتناقشها مع أرباب العمل في محاولة منك لإقناعهم بها

عاطفياً: تحاش النزاع والجدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر سلبياً ودراماتيكياً ويتأزّم من دون أي سبب وجيه، وربما تكون النهاية غير مستحبة

صحياً: تحيط بك طاقة سلبيّة تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتجعلك عدائياً بعض الشيء مع محيطك

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر:ارب حظ

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