حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

شيماء مصطفى

من الأكيد أنك، وكغالبية النساء، معرضة لمواجهة العديد من المشاكل خلال حياتك اليومية؛ كالتعب والإجهاد مثلاً، أو أيضا الإصابة بالأرق وبعض الإضطرابات عند النوم، وغيرها. وهذه المشاكل، وإن تبدو مألوفةً، فإنها كثيرا ما تتسبب في الإزعاج الشديد لأصحابها، خاصةً إذا كن من الجنس اللطيف، وذلك نتيجةً لتأثيراتها السلبية على إشراقة البشرة وجمالها، كبروز مثلاً. وربما تفكرين سيدتي في اقتناء أحد المستحضرات الصناعية أو أنك قد قمت بذلك فعلاً من أجل التخلص من كل تلك التأثيرات، غير أن هذه الخطوة، بدت لك غير مجدية كثيرا. ومن أجل ذلك نقدم لك في المقال التالي وصفةً سحريةً لصنع كريم طبيعي يمكنك من معالجة الهالات السوداء بيشكل آمن وفعال، وذلك خلال أسبوعين فحسب. تابعي معنا!

كيف تحضرين كريم علاج الهالات السوداء خلال أسبوعين؟

1. المكونات :

نصف كوب من زيت جوز الهند.

كبسولتان من فيتامين E.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2. طريقة التحضير :

في إناء مناسب، قومي بتقليب زيت جوز الهند بواسطة ملعقة خشبية إلى غاية الحصول على خليط كريمي.

أضيفي بعدها محتوى الكبسولتين، وعاودي التقليب بشكل جيد.

أضيفي في النهاية زيت الورد إلى المزيج السابق، مع الحرص على خلط المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها البعض.

احفظي الخليط في عبوة زجاجية واستعمليه عند الحاجة.

3. كيفية الاستخدام :

ضعي كميةً من الكريم حول منطقة العينين، واستخدميه كمساج، وذلك بشكل يومي على مدى أسبوعين، وستلاحظين الفرق.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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