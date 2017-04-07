بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

سمر العشري

كانوا يستقلون سيارتهم في ليلة العمر، ذاهببين موقع “الفرح” وفجأة انجرفت بهم السيارة بسبب سوء حالة الطريق والسرعة الزائدة، وسقطت السيارة في البحر “بحر دكرنس”، الأمر الذي أدى إلى مصرع كل من كان في السيارة غرقاً.

حيث كان يوجد بالسيارة العروسين، وهم:

محمد عبد الحميد سلامة 25 عام.

وعروسته آية السيد محمد عطا 20 عام.

وأحمد بلال سلامة 24 سنه وأحد أقارب العريس.

وهناء الشربيني الجنايني صديقة العرسة.

وأعلنت صفحة مباشر المنصورة عن الحادث المروع الذي أدى إلى مصرع عريس وعروسة بمركز دكرنس وذلك إثر سقوط سيارة الزفاف ببحر دكرنس، وأكدت الصفحة أنه تم استخراج جثة العريس وسائق السيارة وجاري انتشال باقي الضحايا وهم 3 فتيات كانوا يصطحبون العروسة والعريس بالسيارة.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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