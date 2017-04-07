أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مجتمع و ناس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

Google+ Print
بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

كانوا يستقلون سيارتهم في ليلة العمر، ذاهببين موقع “الفرح” وفجأة انجرفت بهم السيارة بسبب سوء حالة الطريق والسرعة الزائدة، وسقطت السيارة في البحر “بحر دكرنس”، الأمر الذي أدى إلى مصرع كل من كان في السيارة غرقاً.

حيث كان يوجد بالسيارة العروسين، وهم:
محمد عبد الحميد سلامة 25 عام.
وعروسته آية السيد محمد عطا 20 عام.
وأحمد بلال سلامة 24 سنه وأحد أقارب العريس.
 وهناء الشربيني الجنايني صديقة العرسة.

وأعلنت صفحة مباشر المنصورة عن الحادث المروع الذي أدى إلى مصرع عريس وعروسة بمركز دكرنس وذلك إثر سقوط سيارة الزفاف ببحر دكرنس، وأكدت الصفحة أنه تم استخراج جثة العريس وسائق السيارة وجاري انتشال باقي الضحايا وهم 3 فتيات كانوا يصطحبون العروسة والعريس بالسيارة.

%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3.jpg

%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B3-1.jpg

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو

بالفيديو.. هدف رائع لناشيء الزمالك في شباك أتلتيك بلباو