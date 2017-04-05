وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق

سمر العشري

توفت اليوم في إحدى المستشفيات زوجة لاعب كرة القدم الشهير أحمد الشيخ، وذلك أثناء خضوعها لعملية بعد إصابتها بتسمم حمل، وهو حملها الثاني حيث أنهما لديهما طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف، وقد تم نقل الزوجة للمستشفي مساء أمس في حالة خطيرة بعد إكتشاف موت الجنين متأخراً وبعد تملك التسمم منها.

وفي تلك اللحظات الصعبة التي مرت على اللاعب أثناء إجراء العملية الجراحية لزوجته كتب على حسابه الشخصي على “انستجرام “، دعاء لها حيث قال “يارب ما تحرمنيش منها”، وكانت آخر كلمات الشيخ الموجهة لزوجته قبل أن ينفذ قضاء الله أثناء خضوعها للعملية الجراحية اليوم.

هذا وقد توجه عدد كبير من لاعبي كرة القدم لمساندة اللاعب، ولمشاركته أحزانه والشد من أزره ويدعو موقع شبكة عيون الإخبارية للاعب بأن يلهمه الله الصبر والسلوان على فقدان زوجته.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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