تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

كشف الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة عن عدد الأسئلة في بوكليت الثانوية العامة، طبقا للشكل الجديد للورقة الامتحانية.

وتحتوي مادة التاريخ علي التاريخ ٢٠ سؤال، الكيمياء ٤٥ سؤال، الاقتصاد ١٠ اسئلة، الإحصاء ١٣ سؤال، الاستاتيكا ١٨سؤال، التفاضل والتكامل ١٨ سؤال، الهندسة الفراغية ١٩ سؤال، الديناميكا ١٨ سؤال، علم النفس والاجتماع ٢٠ سؤا، ماادة الفلسفة والمنطق ٢٠ سؤال، مادة اللغة الاجنبية الثانية ٣٤ سؤال، مادة التربية الدينية ٢٥ سؤال، مادة التربية الوطنية ١٠ اسئلة، مادة الفيزياء ٤٥ سؤال، مادة الاحياء 45 سؤال، مادة اللغة الاجنبية الاولى ٥٠ سؤال، مادة الجغرافيا ٢٠ سؤال.

وأضاف حجازي، أن رئيس الوزراء شريف اسماعيل قرر إنشاء لجنة لإدارة الأزمة لحل أى مشكلة تطرأ فى امتحانات الثانوية العامة، هذا إلي جانب غرفة عمليات الموجودة فى كل مديرية وتأمين اللجان وزيادة عدد أفراد الأمن.

وأشار حجازي إلي أن رئيس الوزراء أكد على التعاون مع الجهات المعنية لمكافحة الغش والوزارة تعمل على تنفيذ تلك التوصيات، مضيفا أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة توفير تليفون أرضى بكل لجنة سير لسرعة التواصل عند حدوث أي طارئ.

وأكد أن الطلاب لن يتحملوا أى تكلفة مالية فى الامتحان التجريبي لبوكليت الثانوية العامة، والذي سيبدأ الأربعاء المقبل في جميع مدارس الجمهورية لتدريب الطلاب علي الشكل الجديد للامتحانات.

المصدر : مصرفايف