هالة فاخر تتخلى عن حجابها.. صور

شيماء مصطفى

تشارك الفنانة المصرية هالة فاخر، في مسلسل «كلابش»، والذي يشارك في السباق الرمضاني المقبل.

هالة فاخر، ظهرت في صور من كواليس المسلسل وهي ترتدي باروكة وتخلت فيها عن حجابها، وذلك بناءً على تعليمات المخرج بيتر ميمي، الذي طلب منها أن تظهر بشكلها الطبيعي، وتعد هذه هي نفس الطريقة التي تتبعها الفنانة المصرية صابرين في أعمالها الفنية.

مسلسل “كلابش” بطولة أمير كرارة، هالة فاخر، دياب، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، فراس السعيد، نبيل عيسى، ميريهان حسين، وأحمد حاتم، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة فيردي.

المصدر : جولولى

شبكةعيونالإخبارية

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