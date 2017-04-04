أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار

شيماء مصطفى

أسعار ياميش رمضان2017، تشهد الأسابيع القادمة قرب شهر رمضان الكريم، جميع المسلمون حول العالم ينتظرون هذا الشهر الكريم من العام للعام، ويكون له إستعدادت دينية وأيضا مادية، وشهر رمضان الكريم في جمهورية مصر العربية له طبيعيته الخاصه الجميع يفضل قضاء الشهر الكريم في مصر من جميع الدول العربية، حتي يستمتعوا بروحانيات الشهر الجليل ومن أكثر الأمور المميزة لدي الشعب المصري في رمضان هى ياميش رمضان فهو من الطقوس الرمضانية.

يطلق مصطلح ياميش على الفاكهة التم تم تجفيفها والمكسرات، وهي كلمة أصلها مصري وبداية إستخدامها كانت في العهد الفاطمي، ولكن تناول ياميش رمضان بعد ذلك إنتشر في العالم العربي وأصبح من أهم العادات الرمضانية المميزة، والفكرة من جمع كل من الفواكهة والمكسرات المجففة في أن واحد، هو مد الإنسان بوجبة غذائية متكاملة ولذيذة مكونه من فيتامينات ودهون ومعادن وألياف.

ولكن أسعار ياميش رمضان 2017، أصبحت باهظة الثمن في ظل الظروف الأقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد إرتفاع سعر الدولار مما سبب إرتفاع قيمة كل السلع الغذائية، وبتأكيد سوف يكون شراء ياميش رمضان خلال هذا العام عبئا كبير على المواطن المصري، وبسبب ذلك قرر الكثيرون مقاطعة شراء الياميش بسبب إرتفاع الأسعار في ظل تدني الأجور.

أسعار ياميش رمضان2017

أكد رجب العطار وهو الرئيس المسئول عن شعبة العطارة بالغرفة التجارية، أن أسعار ياميش رمضان 2017 سوف ترتفع بشكل كبير جدا، يصعب على معظم المصرين شرائة وذلك بسبب قلة الإستيراد، وبتالي النسب المعروضة في الأسواق قليلة، وسوف نقدم لكم اسعار ياميش رمضان2017:

سعر الزبيب الإيراني هو 35.5 جنية مصري.

سعر الزبيب الإيراني الأصفر 39 جنية

سعر زبيب جولدن هو 36 جنية

سعر البلح يتراوح ما بين 12 جنية و 40 جنية.

سعر قمر الدين يتراوح ما بين 21 جنية إلى 29.5 جنية

سعر المشمشية يتروح مابين 39 جنية إلى 56 جنية.

سعر جوز الهند يتراوح ما بين 20 جنية إلى 35 جنية

سعر التين يتراوح ما بين 25 جنية إلى 56 جنية

سعر عين الجمل يتراوح ما بين 88.5 جنية إلى 96 جنية

سعر الفستق يتراوح ما بين 100 جنية إلى 165 جنية

سعر القراصيا هو 38 جنية

سعر اللوز بالقشر 30 جنية

سعر الكركدي 37.5 جنية

سعر التمرالهندي 18جنية

سعرالخروب 23 جنية

سعرالخروب القرون التركي16جنية

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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