“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

شيماء مصطفى

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، رسمياً عن موعد إضافة المواليد الجدد، على بطاقات التموين، بعد تداولت أنباء خلال الفترة الماضية عن أنه من المقرر صرف المستحقات التموينية للمواليد الجددخلال الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء مرحلة تنقية بطاقات التموين.

وزير التموين يعلن موعد إضافة المواليد الجدد

وقال وزير التموين، إن إضافة المواليد إلي البطاقات التموينية سيبدأ خَلْف الانتهاء من تحديث بيانات الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم، والمقرر له نهاية مايو المقبل، أي أن التسجيل الرسمي للمواليد، سيبدأ في الأول من يونيو القادم.

المواليد الذين سيتم اضافتهم على بطاقات التموين

كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح مكاتب التموين أمام المواطنين الذين لديهم مواليد من سن 1990 وحتى 2015، لإضافتهم، في الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية، 2017، وبحسب المصادر فإن المقررات التموينية ستصرف لمن تمت إضافتهم خلال العام الماضي.

موقع “دعم مصر” للتسجيل المواليد

فيديو يوضح خطوات التسجيل:

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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